Иностранцы увеличили долю в госдолге Украины до 100 миллиардов

Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов впервые с июня 2020 года превысил 100 млрд грн. Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в фейсбуке.

Иностранцы увеличили долю в госдолге Украины до 100 миллиардов
Фото: mind.ua

Как изменился портфель

По его словам, объем ОВГЗ в портфеле НБУ с начала года сократился на 2,5 млрд грн до 322,1 млрд грн, добавил Данилишин.

С начала 2021 года министерство финансов разместило ОВГЗ на 48,8 млрд грн, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и составляет 11% от годового плана размещения государственных ценных бумаг на внутреннем рынке.

Стоимость государственных займов в гривне продолжает расти и по результатам двух аукционов февраля составила 11,72%, что превышает показатель января (11,29%) и февраля 2020 года (9,79%).

«Это свидетельствует о слабости монетарной трансмиссии в сегменте государственных ценных бумаг, что определяется низкой глубиной внутреннего рынка, которая в свою очередь, увеличивает риски инвестирования в эти финансовые инструменты и требует более высокой доходности», — объяснил глава Совета НБУ.

По его словам, отсутствие действенных шагов по усовершенствованию вторичного рынка государственных ценных бумаг усиливает риск «фискального вытеснения» и будет иметь негативные последствия для кредитования реальной экономики.

Нерезиденты и ОВГЗ

В 2020 году иностранные инвесторы сократили свой портфель ОВГЗ почти на $2 млрд, или 42%, поскольку Украина впала в рецессию из-за пандемии коронавируса. Но со середины декабря иностранные инвесторы купили облигаций на 10,3 млрд грн ($368 млн).

«Ставки постепенно растут, и растет глобальный интерес к рискованным активам на фоне ожиданий восстановления роста мировой экономики», — считают аналитики из Райффайзен Банка Аваль.

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