Рада унифицировала ставки ввозной пошлины на нитки, пряжу и ткани

Депутаты упростили жизнь таможенникам и импортерам.

Рада унифицировала ставки ввозной пошлины на нитки, пряжу и ткани
Фото: olx.ua

Верховная Рада унифицировала ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности (пряжа, нитки, ткани), приняв за основу и в целом законопроект №4410.

За него в пятницу проголосовали 307 депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас на однородные товары, которые часто невозможно отличить на вид, установлены различные льготные ставки пошлины. Например, одна пряжа облагается налогом по ставке 0,1%, другая - 4%; одна шелковая нитка - 2%, другая - 1%. Чтобы их идентифицировать, нужны сложные, дорогие и длительные лабораторные исследования.

Решить эту проблему решили унификацией ставки. Как сообщается на сайте Минфина, одинаковые льготные ставки ввозной пошлины устанавливаются на однородные товары легкой промышленности путем снижения (по 255 подкатегориям) или повышения (по 25 подкатегориям) действующих ставок.

Теперь на сырье, не производящееся в Украине (пряжа, волокна, нити 50 - 53 группы), и искусственные волокна льготная ставка составит 0%; на ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты - от 1% до 8%.

Полные ставки ввозной пошлины для 105 товарных подкатегорий повышаются до 10%, а там, где они уже были 10% или более, - сохраняются на прежнем уровне.

Законопроект призван стимулировать развитие легкой промышленности и ускорить таможенное оформление.

Положения законопроекта не распространяются на товары происхождением из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.

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