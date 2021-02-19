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2021-02-19
Интерпайп НТЗ не осуществлял платежей в бюджет Крыма после аннексии
Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод не осуществлял платежей в бюджет Крыма после аннексии полуострова. Об этом говорится в заявлении предприятия.
"Вчера ряд СМИ распространили ложную информацию о якобы осуществлении платежей заводом Интерпайп НТЗ в бюджет аннексированного полуострова Крым. Завод не осуществлял никаких платежей в бюджет Крыма после аннексии полуострова", - подчеркивается в сообщении
Интерпайп НТЗ также призвал украинские СМИ профессионально подходить к своей работе и не распространять фейки.