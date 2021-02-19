Интерпайп НТЗ не осуществлял платежей в бюджет Крыма после аннексии

Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод не осуществлял платежей в бюджет Крыма после аннексии полуострова. Об этом говорится в заявлении предприятия.



"Вчера ряд СМИ распространили ложную информацию о якобы осуществлении платежей заводом Интерпайп НТЗ в бюджет аннексированного полуострова Крым. Завод не осуществлял никаких платежей в бюджет Крыма после аннексии полуострова", - подчеркивается в сообщении



Интерпайп НТЗ также призвал украинские СМИ профессионально подходить к своей работе и не распространять фейки.

