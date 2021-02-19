Трейдеры оценили криптобиржу Coinbase в США в $92,2 миллиарда

Цена фьючерсов на акции крупнейшей в США по объему торгов криптобиржи Coinbase превысила $369, что позволяет оценить компанию, которая в ближайшее время собирается стать публичной, в $92,2 млрд. Об этомпишет РБК со ссылкой на аналитическую компанию Arcane Research.

Трейдеры оценили криптобиржу Coinbase в США в $92,2 миллиарда
Фото: forbes.com

Торги на бирже

Фьючерсные контракты на акции Coinbase обращаются на бирже криптовалютных деривативов FTX с конца декабря. С того момента предварительная оценка компании выросла примерно в полтора раза.

Торги акциями Coinbase на платформе Nasdaq Private Market 12 февраля закрылись на отметке в $303. С конца декабря стоимость предварительно размещенных акций выросла на $103.

Источники Coindesk отмечают, что к акциям Coinbase приковано «значительное» внимание инвесторов, несмотря на эмиссию в 0,5%.

Предыстория

О выходе на биржу Coinbase объявила 18 декабря прошлого года. Он должен состояться в конце февраля-начале марта, в свободном обращении будет 0,5% акций компании. При этом размещение будет происходит не в форме традиционного IPO, а путем прямого листинга (DLP), в рамках которого компания не привлекает посредников-андеррайтовров, не проводит road-show для инвесторов и не устанавливает период, в который продавать акции нельзя.

Coinbase

Coinbase была запущена в 2012 году в Сан-Франциско. Платформа была основана Брайаном Армстронгом, Фредом Эрсамом и Беном Ривзом. Andreessen Horowitz, Ribbit Capital, Union Square Ventures и другие крупные инвесторы вложили в разработку биржи более $1 млрд.

Общий объем торгов на площадке составляет $455 млрд. Более 43 млн аккредитованных пользователей хранят на бирже собственные активы на сумму свыше $90 млрд.

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