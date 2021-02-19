Зарплата учителям: пообещали выше, а повышать нечем, - Минфин

Зарплата учителям не будет повышена в таком объеме, как записано в Законе "Об образовании". В бюджете нет таких денег, чтобы повысить зарплату учителям согласно требованиям этого закона, рассказал в интервью изданию "Освіта України" замминистра финансов Роман Ермоличев.

Зарплату учителям нечем повышать до обещанного уровня, - Минфин

По закону минимальная зарплата учителя должна быть не менее четырех прожиточных минимумов. В еще одной статье речь идет о трех минимальных зарплатах, говорит Ермоличев. До повышения минималки нужно было дополнительно где-то изыскать сумму в 400 миллиардов гривен, что уже было неподъемным для бюджета. А теперь, когда минималку повысили, эта сумма стала еще больше. Таких денег в бюджете просто нет.

"Есть ли у государства возможность это профинансировать? В то же время, в стране есть и медики, например, которым в связи с пандемией COVID-19 также нужно повышать зарплату. В конце концов, есть пенсионеры с небольшой пенсией", - заметил замминистра.

Зарплату учителям нечем повышать до обещанного уровня, - Минфин

Он также заметил, что зарплата учителя, по его мнению, неправильно формируется. В ней разные доплаты, надбавки, премии и прочие необязательные элементы составляют до 40% зарплаты. Они во многом зависят от субъективного фактора. То есть, от того, как директор школы относится к конкретному учителю. Это неправильно, считает чиновник Минфина. Субъективный фактор не должен играть такой роли. Тогда и зарплата молодых учителей будет выше.

Кроме того, Роман Ермоличев напомнил, что финансирование для Минобразования идет не только на зарплаты учителям, но и на обеспечение материальной базы школ. ВНО прошлого года раскрыло удручающую статистику. Лишь 38% выпускников справились с ВНО по украинскому языку и литературе, 47% – по истории Украины и 58,2% - по математике. Это говорит об очень низком уровне школьного образования, и с этим нужно что-то делать, считает чиновник. И одним лишь механическим повышением зарплат учителям проблемы не решить. Нужны комплексные методы, убежден Роман Ермоличев.

Напомним, в декабре 2020 года средняя зарплата в Украине выросла на 2 тысячи по сравнению с декабрем 2019 и составила 14 179 гривен.


Марченко Любов, Тудей

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