Дом Christie\'s впервые примет Ethereum в качестве оплаты

Коллекция художника Beeple станет первым лотом в истории аукционного дома Christie's, который будет продан за криптовалюту. Это в интервью Bloomberg подтвердил организатор аукциона Ной Дэвис. Оплата за лот будет проведена в Ethereum, а вот комиссионные Christie's нужно будет оплатить в долларах.

Дом Christie's впервые примет Ethereum в качестве оплаты

Что известно

Сборник работ художника называется «Будни: первые 5000 дней» («Everydays: The First 5000 Days» — ориг). Beeple ежедневно пополнял эту коллекцию новыми произведениями с 2007 года. Старт торгов запланирован на 25 февраля, начальная ставка — $100.

Покупателю вместе с коллекцией достанется невзаимозаменяемый токен NFT. Особенность таких токенов в том, что они не поддаются делению. Каждый NFT представлен в единственном экземпляре и его нельзя заменить без согласия владельца. Такие токены используют при подтверждении права собственности на объект.

Ранее аналогичный токен за эфир продавала голливудская актриса Линдси Лохан. Вырученные от продажи средства она планировала направить благотворительным фондам, которые принимают платежи в криптовалюте.

Курс Ethereum

18 февраля стоимость эфира достигла $1,9 тыс, обновив исторический максимум. Это произошло на фоне роста курса биткоина до $52,6 тыс., за несколько часов его стоимость поднялась более чем на $2 тыс.

По состоянию на 16:20 по Києву стоимость эфира составляет $1.

Напомним

Ранее Tesla также указала, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за свои продукты.

Как писал «Минфин», платежная система Paytomat внедрила криптоплатежи на Бессарабском рынке в Киеве.

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