Тариф "Укрэнерго" за передачу электроэнергии с апреля увеличится на 7,5%

В стоимость услуг компании включили проценты по 10-миллиардному кредиту.

?Тариф "Укрэнерго" за передачу электроэнергии с апреля увеличится на 7,5%
Фото: Макс Требухов

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг на заседании в среду согласовала повышение тарифа за передачу электроэнергии для "Укрэнерго" с 1 апреля.

Он увеличится с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч, или на 7,5%, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это согласование. Всех приглашаем к обсуждению. Если кто-то видит другие источники или неточности, или какие-то возможности по оптимизации тарифа, мы с готовностью будем сотрудничать абсолютно со всеми сторонами. На сегодня это 316,08 грн/МВт-ч", - заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Основанием для повышения тарифа стало включение в его структуру дополнительно 1,495 млрд грн расходов на выплату процентов по кредитам госбанков на 10,25 млрд грн, привлеченных оператором системы передачи для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель" ( "ГарПок").

В то же время Нацкомиссия отказалась включить в тариф 11,35 млрд грн дефицита на финансовую поддержку "ГарПока" в рамках ПСО для расчетов с "зеленой" генерацией. Комиссия аргументировала свое решение тем, что средства в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников" могут быть включены в государственный бюджет Украины до конца 2021 года.

"Пока мы не включаем как минимум 20% суммы в тариф «Укрэнерго», но проценты я не вижу возможности не включить", - констатировал Тарасюк.

Действующий тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" в размере 293,93 грн/МВт-ч был установлен постановлением НКРЭКУ №2353 от 9 декабря 2020 года.

Повышение тарифа влияет в первую очередь на промышленных потребителей и других участников рынка, кроме населения. Возможно, следствием увеличения тарифа может быть рост цен на товары и услуги.

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