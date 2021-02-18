Рожкова рассказала о «важных» пазлах для финрынка. Что ждет кредитные союзы

Новый закон о финансовых услугах №5065 и законопроект о кредитных спидлкы, который НБУ вскоре зарегистрирует в Раде, важны пазлами, без которых полная картина не сложится.

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Новый закон о финансовых услугах № и законопроект о кредитных союзах, который НБУ вскоре зарегистрирует в Раде, являются важными пазлами, без которых полная картина не сложится. Об этом на странице в фейсбук написала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. Что ожидает рынок

«Совместно с игроками рынка мы разработали изменения в законодательство. Первый из трех ключевых законов — „О финансовых услугах и финансовых компаниях“ — наши коллеги из парламента зарегистрировали в начале этой недели под номером №?5065. Второй — „О кредитных союзах“ — надеюсь, зарегистрируем в ближайшие дни», — написала она.

Какие изменения предусматривает новый закон о финуслугах

Риск-ориентированный подход в регулировании и надзоре, упрощение лицензирования, прозрачная структура собственности, законные источники капитала всех учреждений, понятные бизнес-модели, качественное корпоративное управление с учетом пропорциональности. Все эти принципы будут действовать для всех небанковских финансовых учреждений.

Упрощение лицензирования и выхода компаний на рынок. Для финансовых компаний и ломбардов документ предлагает отменить двухэтапный порядок создания компании. Юридическое лицо сможет получить одну из двух лицензий — на деятельность финкомпании или на деятельность ломбарда. И сразу с лицензией получить статус финучреждения.

Возможность расширения бизнеса. Предоставление финансовых услуг не будет исключительным видом деятельности. Компании смогут осуществлять другую хозяйственную деятельность. Следовательно смогут полноценно реализовать свои возможности.

Превентивные меры для финкомпаний и ломбардов. Если Национальный банк будет видеть определенные риски, даже если учреждение еще не нарушило требования законодательства, то регулятор сможет применить корректирующие меры.

Чего ждать от закона о кредитных союзах

Членами кредитных союзов смогут быть не только граждане, но и юридические лица. Речь идет о фермерских хозяйствах, кооперативах, микропредприятиях.

Усиление системы управления кредитным союзом. Сегодня фактически несколько человек могут управлять кредитным союзом. А это создает риски. Поэтому законопроект предложит четкие подходы к построению системы управления и распределения полномочий.

Прозрачная структура капитала кредитного союза. Сегодня значительная часть капитала отдельных кредитных союзов преимущественно формируется взносами членов в паевой капитал. Они, в основном, являются квазидепозитамы, поскольку могут быть возвращены членам союза по их требованию. Также на них выплачивается постоянный часто повышенный доход. Это не дает адекватно оценить финансовое состояние кредитного союза. Поэтому законопроект предлагает пересмотреть подход к структуре капитала кредитных союзов.

Что это даст рынку