Крупнейший в мире хедж-фонд избавился от акций Tesla

В четвертом квартале 2020 года один из крупнейших в мире хедж-фондов — основанный Рэем Далио Bridgewater Associates — продал долю в Tesla и открыл новые позиции в банках и технологических компаниях. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на отчетность, которую фонд подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Фото: Рей Далио/fnlondon.com

Что осталось у фонда

Теперь фонд Далио владеет акциями JPMorgan на $52 млн, бумагами Goldman Sachs на $17 млн и Morgan Stanley на $19 млн.

Фонд также приобрел акции других финансовых организаций — Wells Fargo, Bank of New York Mellon, Bank of America и Mastercard.

В сегменте технологических компаний Bridgewater открыл новые позиции в Alphabet, Microsoft , Facebook, Zoom и BlackBerry. Далио также приобрел акции авиакомпаний: Delta Air Lines на $5 млн и Southwest Airlines на $8 млн.

От чего избавился Фонд

В четвертом квартале 2020 года компания Далио избавилась от доли в Tesla, которая на конец третьего квартала стоила $15,29 млн.

Кроме того, фонд продал акции ретейлеров Lowe's и Home Depot, брендов одежды Lululemon и Under Armour, а также автопроизводителя Ford.

По итогам 2020 года Bridgewater понес убыток в размере $12,1 млрд, так как не смог адекватно отреагировать на весенний спад и последующий отскок фондового рынка, пишет Business Insider.

При этом фонд остается самым эффективным управляющим активами всех времен — с момента создания он получил прибыль в размере $46,5 млрд.

Что известно о хедж-фонде

Bridgewater Associates — американская инвестиционная компания основанная бизнесменом-миллиардером Реем Далио в 1975 году. Фирма обслуживает институциональных клиентов, включая пенсионные фонды, некоммерческие организации, фонды, правительства и центральные банки разных стран.

Численность персонала компании составляет 1500 человек. По состоянию на 2020 год Bridgewater является одним из десяти крупнейших хедж-фондов, под управлением которого находятся активы в $160 млрд.