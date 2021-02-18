Фонд гарантирования досрочно погасил 2 миллиарда долга перед Минфином

17 февраля 2021 Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз совершил досрочное погашение своих долговых обязательств перед Министерством финансов Украины на сумму 2 млрд грн

Фонд гарантирования досрочно погасил 2 миллиарда долга перед Минфином

17 февраля 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз совершил досрочное погашение своих долговых обязательств перед Министерством финансов Украины на сумму 2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Что известно о выплате

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз совершил досрочное погашение своих долговых обязательств перед Министерством финансов Украины на сумму 2 млрд грн. Из них 1,2 млрд грн — задолженность по векселю и 0,8 млрд грн — начисленные проценты», — говорится в сообщении Фонда.

Куда пойдут средства

Эти средства будут направлены в Фонд развития предпринимательства, который в этом году, кроме реализации государственной программы упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию «Доступные кредиты 5?9», будет отвечать за запуск еще одной инициативы Президента Украины — Программы по удешевлению стоимости ипотечных кредитов для граждан Украины, в частности молодых семей.

Сколько выплачено Фондом

На сегодняшний день Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн из которых 5,5 млрд грн — начисленные проценты. А также перечислил Министерству финансов 19,6 млрд грн, из которых почти 7 млрд грн — начисленные проценты.

Благодаря этому досрочному погашению также уменьшилась база начисления процентов по займам, и сейчас остаток долговых обязательств Фонда составляет 46,94 млрд грн, по которым Фонд до конца 2031 должен уплатить 64,16 млрд грн процентов.

Напомним, в течение 2014?2016 годов для обеспечения выплат гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд привлек у Министерства финансов и Национального банка кредитные средства на общую сумму почти 80 млрд грн. Стоимость заимствований составляла от 9,99 до 14%.

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