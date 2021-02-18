Фонд гарантирования досрочно погасил 2 миллиарда долга перед Минфином

17 февраля 2021 Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз совершил досрочное погашение своих долговых обязательств перед Министерством финансов Украины на сумму 2 млрд грн

17 февраля 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз совершил досрочное погашение своих долговых обязательств перед Министерством финансов Украины на сумму 2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Что известно о выплате

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз совершил досрочное погашение своих долговых обязательств перед Министерством финансов Украины на сумму 2 млрд грн. Из них 1,2 млрд грн — задолженность по векселю и 0,8 млрд грн — начисленные проценты», — говорится в сообщении Фонда.

Куда пойдут средства

Эти средства будут направлены в Фонд развития предпринимательства, который в этом году, кроме реализации государственной программы упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию «Доступные кредиты 5?9», будет отвечать за запуск еще одной инициативы Президента Украины — Программы по удешевлению стоимости ипотечных кредитов для граждан Украины, в частности молодых семей.