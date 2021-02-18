Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%

Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%

 "Газпром" 18 февраля сократил суточный транзит роSSийского газа в Европу через территорию Украины на 23% – со 108 млн кубометров до 75 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют подтвержденные номинации ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и словацкого оператора ГТС Eustream, передает отраслевое издание ExPro.

Так, поступление роSSийского газа в украинскую ГТС 18 февраля упало на 26% или на 31 млн куб. м. В частности, поставки через газоизмерительную станцию "Суджа" сократились на 24 млн кубометров – с 83,2 млн до 59 млн кубометров, а поставки через ГИС "Сохрановка" на 7 млн ??куб. м – с 36 млн до 29 млн кубометров.

Аналогичным образом сократились поставки газа по украинской ГТС в Европу. Так, транзит газа в Словакию через ГИС "Ужгород/Вельке Капушаны" сократился на 30% (20,4 млн кубометров) – с 68,8 млн до 48,4 млн куб. м в сутки. Транзит газа в Венгрию через виртуальную точку соединения "Берег" сократился на 20% (5,5 млн куб. м) – с 27,6 млн до 22,2 млн кубометров.

Поставки в Польшу 17 февраля оставались стабильными – около 11,2 млн куб. м в сутки. Однако, 18 февраля они упали в 2,5 раза – до 4,4 млн куб. м.

По словам иностранных трейдеров, сокращение поставок роSSийского газа в ЕС может стать еще одним фактором, который удерживает цены на газ в Европе от снижения. Кроме этого, возможное сокращение поставок LNG в связи с форс-мажорами на терминалах LNG в США удерживают цены на высоком уровне.

Как сообщалось, ранее "Газпром" забронировал дополнительные транзитные мощности для транзита газа через Украину на март в объеме, аналогичном дополнительному бронированию на февраль. Из предложенных на март 15 млн кубометров в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки. Точно таким же был результат аукциона на февраль.

Кроме того, у "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м или около 110 млн куб. м в сутки.

В феврале (с 1 по 13 число) "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 119,1 млн куб. м в стуки (минимум 115,4 млн куб. м, максимум 121 млн куб. м). В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в декабре – по 182,63 млн кубов.

Как пояснял глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, дополнительные мощности позволят "Газпрому" частично компенсировать снижение возможностей для транзита в январе, предусмотренное долгосрочным контрактом, с 178 млн куб. м до 113 млн куб. м  газа в сутки.

ероятно, этих объемов недостаточно из-за проблем с запуском "Северного потока-2" и "Турецкого потока-2", – отмечал С.Макогон.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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