Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти на фоне роста цен

Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти на фоне роста цен

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в ближайшие месяцы, сообщает Dow Jones со ссылкой на советников властей страны.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что Саудовская Аравия уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.

Источники Dow Jones отмечают, что планы страны могут измениться, если изменятся условия на рынке, и представители Саудовской Аравии еще не сообщали о своих намерениях государствам ОПЕК.

"В данный момент ситуация на рынке гораздо лучше, чем год назад, но я снова должен предостеречь нас от потери бдительности, - заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе International Energy Forum. - Неопределенность очень высока, и нам необходимо быть крайне осторожными".

Министры ОПЕК+ через две недели проведут очередное заседание, где будут принимать решение об уровнях добычи с апреля 2021 года.

Нефть Brent сократила прирост на торгах в среду, WTI перешла к снижению.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 по московскому времени в среду составляет $63,41 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше цены на закрытие рынка во вторник.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $59,71 за баррель, что на $0,34 (0,57%) ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Ранее в ходе сессии цена Brent достигала $64,75 за баррель, WTI - $61,26 за баррель.

МинПром по материалам Интерфакс

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