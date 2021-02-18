Eurofer прогнозирует восстановление спроса на трубы

Eurofer прогнозирует восстановление спроса на трубы

Как сообщает европейская металлургическая ассоциация Eurofer, в 2020 г. производство стальных труб в странах Евросоюза упало на 15,2% по сравнению с предыдущим годом из-за спада, который затронул строительство, нефтегазовый сектор и машиностроение — все основные области применения труб в ЕС.

В 2021 г. по-прежнему сохранится низкий спрос на нефтегазопроводные трубы, так как многие проекты строительства нефте- и газопроводов в Европе были отложены и пока не возобновлены.

В то же время,  уже во втором квартале. Наилучшие перспективы при этом Eurofer видит в строительном секторе, тогда как автомобилестроение останется слабым до конца года.

В целом ассоциация прогнозирует на 2021 г. увеличение европейского производства стальных труб на 8,4% по сравнению с прошлым годом, а на 2022 г. - рост еще на 5,1%.

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