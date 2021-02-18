Глобальная добыча меди упала на 2% из-за коронавируса

Глобальная добыча меди упала на 2% из-за коронавируса

Согласно оценкам U.S. Geological Survey (USGS) объем мировой добычи меди в концентрате составил в 2020 г. около 20 млн т, что на 2% уступает показателю предыдущего года.

Основной причиной сокращения производства в прошлом году стала эпидемия коронавируса, из-за которой в ряде стран функционирование медных рудников было приостановлено на несколько недель или даже на месяцы.

Эти ограничения больше всего затронули Америку. Так, в Перу добыча меди сократилась на 10,6% по сравнению с 2019 г., до 2,2 млн т, в Чили — на 1,6%, до 5,7 млн т, в Мексике — на 3,5%, до 690 тыс. т и в США — на 4,8%, до 1,2 млн т. Из первой десятки производителей снизила свои показатели также Австралия — на 6,9%, до 870 тыс. т.

В то же время африканские страны (ДР Конго и Замбия) и СНГ (РоSSия и Казахстан) продемонстрировали рост в 2020 г. По данным USGS, в РоSSии в прошлом году было добыто около 850 тыс. т меди, что на 6,1% больше, чем годом ранее, а в Казахстане — 580 тыс. т (рост на 3,2%).

Китайская медедобывающая отрасль завершила 2020 г. в небольшом плюсе. По оценкам USGS, китайские компании произвели около 1,7 млн. т меди в концентрате, что на 1,1% больше, чем годом ранее.

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