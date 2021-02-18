Илон Маск выбрал название для собственной криптовалюты

«Это определенно будет Marscoin!» — написал Маск в ответ на предложение одного из собеседников. Альтернативным названием был Eloncoin, но это имя для новой криптовалюты Маск оставил без внимания. Обмен мнениями о новой «валюте Земли» (еще одно из предложений подписчиков Маска в Twitter) велся в ветке комментариев к твиту бизнесмена о поддержке им продажи Dogecoin ее держателями.

Напомним

15 февраля Маск пообещал поддержать владельцев доджкоинов в случае их продажи, а в комментариях к твиту ему предложили создать собственные «коины» и сделать эту их «валютой Земли».