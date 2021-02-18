Илон Маск выбрал название для собственной криптовалюты
Основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск определился с названием собственной криптовалюты, создать которую ему предложили в Twitter. Он считает, что она будет называться Marscoin. Об этом бизнесмен написал в ветке комментариев к твиту о продаже криптовалюты Dogecoin.
Что известно
«Это определенно будет Marscoin!» — написал Маск в ответ на предложение одного из собеседников. Альтернативным названием был Eloncoin, но это имя для новой криптовалюты Маск оставил без внимания. Обмен мнениями о новой «валюте Земли» (еще одно из предложений подписчиков Маска в Twitter) велся в ветке комментариев к твиту бизнесмена о поддержке им продажи Dogecoin ее держателями.
Напомним
15 февраля Маск пообещал поддержать владельцев доджкоинов в случае их продажи, а в комментариях к твиту ему предложили создать собственные «коины» и сделать эту их «валютой Земли».
Ранее Маск рассказал, что купил для своего младшего сына (которого зовут X ? A-12) криптовалюту Dogecoin, чтобы «он мог быть малышом-ходлером».
Ходлерами называют инвесторов в криптовалюту, которые придерживаются инвестиционной стратегии «купи и держи», то есть инвесторов, которые остаются держателями валюты вне зависимости от рыночной ситуации.
После твита Маска о покупке доджкоина для младшего сына курс цифровой валюты, по данным CoinMarketCap, подскочил чуть выше $0,081, потом снизился до $0,072. Это не первый скачок цен на доджкоины, вызванный твитами Маска.