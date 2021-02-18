Аналитик Citigroup предсказал рынку акций США откат на 10%

Американскому рынку акций «с большой вероятностью» предстоит откат на 10%, полагает аналитик Citigroup Тобиас Левкович, пишет «Интерфакс».

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Что говорит аналитик

«Наша сегодняшняя осторожность связана с несколькими факторами, включая высокие уровни рыночного энтузиазма, растянутые оценки акций и ослабление импульса к пересмотру прогнозов прибыли, — отмечает Левкович. — Поскольку потенциал роста ограничен даже относительно „бычьих“ прогнозов, нейтральная позиция является реалистичной».

По прогнозу Citigroup, фондовый индекс S&P 500 к концу текущего года составит 3800 пунктов. В среду значение индекса составляет более 3900 пунктов.

Левкович не видит признаков «мыльного пузыря» на американском фондовом рынке, считая неуместными сравнения с кризисом начала 2000 годов, поскольку экономика США выходит из рецессии, а не входит в нее, при том, что Федеральная резервная система (ФРС) не планирует повышать ставки.

Все это позволяет предположить, что серьезная коррекция рынка является маловероятной, говорит он.

«Рынок может отступить на 10%, но мы не ожидаем падения на 50% и более», — отметил Левкович.