Аналитик Citigroup предсказал рынку акций США откат на 10%

Американскому рынку акций «с большой вероятностью» предстоит откат на 10%, полагает аналитик Citigroup Тобиас Левкович, пишет «Интерфакс».

Аналитик Citigroup предсказал рынку акций США откат на 10%
Фото: forex.blog

Что говорит аналитик

«Наша сегодняшняя осторожность связана с несколькими факторами, включая высокие уровни рыночного энтузиазма, растянутые оценки акций и ослабление импульса к пересмотру прогнозов прибыли, — отмечает Левкович. — Поскольку потенциал роста ограничен даже относительно „бычьих“ прогнозов, нейтральная позиция является реалистичной».

По прогнозу Citigroup, фондовый индекс S&P 500 к концу текущего года составит 3800 пунктов. В среду значение индекса составляет более 3900 пунктов.

Левкович не видит признаков «мыльного пузыря» на американском фондовом рынке, считая неуместными сравнения с кризисом начала 2000 годов, поскольку экономика США выходит из рецессии, а не входит в нее, при том, что Федеральная резервная система (ФРС) не планирует повышать ставки.

Все это позволяет предположить, что серьезная коррекция рынка является маловероятной, говорит он.

«Рынок может отступить на 10%, но мы не ожидаем падения на 50% и более», — отметил Левкович.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Четыре госбанка купили ОВГЗ на 117 млрд грнЧетыре госбанка купили ОВГЗ на 117 млрд грн
Строительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - SpiegelСтроительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - Spiegel
Пандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 летПандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 лет
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Коболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с КоломойскимКоболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским
Блок рекламы


Похожие новости
Аналитики исследовали влияние "Большого строительства" на строительную отрасль в 2020 годуАналитики исследовали влияние "Большого строительства" на строительную отрасль в 2020 году
ArcelorMittal North America продаст 40 млн акций Cleveland-CliffsArcelorMittal North America продаст 40 млн акций Cleveland-Cliffs
Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате ему 33,3% акций Приватбанка (видео)Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате ему 33,3% акций Приватбанка (видео)
Биткоин может десятикратно увеличить свою стоимость: прогноз аналитикаБиткоин может десятикратно увеличить свою стоимость: прогноз аналитика
НБУ отказал Тигипко в покупке более 99% акций ПроминвестбанкаНБУ отказал Тигипко в покупке более 99% акций Проминвестбанка
Аналитик Bloomberg Intelligence назвал биткоин новой версией золотаАналитик Bloomberg Intelligence назвал биткоин новой версией золота
Нацкомиссия по фондовому рынку считает действия акционеров «Мотор Сичи» неправомернымиНацкомиссия по фондовому рынку считает действия акционеров «Мотор Сичи» неправомерными
Аналитики предупредили о рекордном росте неравенства в мире из-за коронавирусаАналитики предупредили о рекордном росте неравенства в мире из-за коронавируса
Власти Индии продали 10% акций государственной SAILВласти Индии продали 10% акций государственной SAIL
Акционеры Мотор Сич требуют отменить арест акций предприятияАкционеры Мотор Сич требуют отменить арест акций предприятия
Последние новости
Подгружаем последние новости