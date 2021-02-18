Украина и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Что предусматривает протокол

Протоколом предусматривается увеличение ставки налогообложения с 3% до 5% в стране, что есть источником дохода, а также увеличение ставки налогообложения «технических» роялти с 0% до 5% в стране, которая является источником дохода.

Кроме того — новая редакция статьи по обмену информацией, которая значительно расширяет возможности договаривающихся сторон по обмену налоговой информацией.

Также соглашение дополняется новой статьей «Право на получение выгод», которая ограничивает возможности применения льготных положений соглашения, если основной целью любой операции является получение таких льгот.

Субъектами выполнения протокола является Министерство финансов и Государственная налоговая служба Украины.

Что такое двойное налогообложение

Двойное налогообложение — налогообложение одного объекта налога отдельного налогоплательщика одним и тем же (аналогичным) налогом за один и тот же промежуток времени или налогообложение различных лиц одной и той же налоговой базы сопоставимыми налогами.

В международной практике были выработаны способы и методы устранения двойного налогообложения, которые представляют собой основу механизма налогового регулирования. На сегодняшний день выделяют два основных способа устранения двойного налогообложения:

односторонние меры, предусмотренные национальным налоговым законодательством, которые применяются властью данной страны без согласования с другими государствами;

многосторонние меры, которые реализуются с помощью международных соглашений и конвенций об избежании двойного налогообложения.

В Украине, как и в других государствах, сочетаются оба эти мероприятия, которые дополняют друг друга, но не могут быть взаимозаменяемыми.

Напомним