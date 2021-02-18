Rio Tinto отчиталась о росте прибыли на фоне высоких цен на руду

Компания Rio Tinto Group сообщила о 20% -ном скачке годовой прибыли из-за роста цен на железную руду, сообщает агентство Bloomberg.



Согласно заявлению компании, базовая прибыль за год составила 12,4 млрд долл. Это сопоставимо со средней оценкой в 11,9 млрд долл., основанной на опросе 21 аналитика.



"Наши высокие производственные показатели на Pilbara в 2020 году позволили нам воспользоваться преимуществами растущей ценовой конъюнктуры на нашу высококачественную продукцию, - говорится в заявлении Rio. - Такой рост цен был обусловлен высоким спросом со стороны Китая и ограничениями мирового морского предложения".



Цены на железную руду в Китае выросли на 70% в 2020 году, согласно Bloomberg. Правительственные меры по стимулированию экономики привели к высокому спросу на сырье со стороны сталелитейных заводов, когда снижение объемов добычи сырья в Бразилии привело к ограничению поставок.

