Украинцам назвали крайний срок установки счетчиков на газ

Украинцам перенесли обязательные сроки установки счетчиков на газ с 1 января 2021 на 1 января 2023 года. Новую отсрочку Верховная Рада одобрила для граждан, проживающих в квартирах и частных домах, которые используют газ только для приготовления пищи.

Украинцам назвали крайний срок установки счетчиков на газ: кто получит отсрочку

Законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа относительно сроков установки счетчиков потребителям природного газа" поддержали 279 народных депутатов.

Ранее крайним сроком для установки счетчиков была дата 1 января 2021 года. Согласно Закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", который вступил в силу еще в 2011 году, украинцы должны были установить в обязательном порядке газовые счетчики сначала до 1 января 2012 года, потом этот срок перенесли на 1 января 2016 года, а для определенных категорий населения - до 1 января 2018 года. В 2020 году еще 1 млн украинских семей оставались без счетчиков на газ.

Украинцам назвали крайний срок установки счетчиков на газ: кто получит отсрочку

Что касается установки газовых счетчиков, то законодательно предусмотрено, что все работы по оснащению счетчиками газа населения финансируются не за счет потребителя, а за счет газовых компаний. Однако, по факту украинцы сами платят за установку приборов в своих квартирах. Именно поэтому многие до сих пор не установили счетчики в своих квартирах.

Ранее в "Нафтогазе" разъяснили украинцам, как правильно передавать показания счетчика газа.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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