Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций

Церкви будут платить столько же, сколько население.

Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций
Фото: tr.dsns.gov.ua

Кабинет министров утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр для религиозных организаций.

Решение было принято на заседании правительства 17 февраля.

"Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года, предельную цену на природный газ по договорам поставки между религиозными организациями и поставщиками (кроме объемов, используемых для производства производственно-коммерческой деятельности религиозных организаций) на уровне, установленном для бытовых потребителей", - говорится в последнем пункте постановления №104, которым члены правительства ввели новые правила адаптивного карантина.

Напомним, что аналогичная цена на два месяца установлена для населения.

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