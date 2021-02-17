В Украине зафиксировали большое количество фальшивых гривен высокого качества

С начала 2021 года украинские банки зафиксировали большое количество качественно изготовленных фальшивых банкнот номиналами 500 и 100 грн. Как заметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, их фактически невозможно определить без использования специальной техники, пишет Obozrevatel.

В Украине зафиксировали большое количество фальшивых гривен высокого качества
Фото: kiev.vgorode.ua

Что известно

В связи с экономическим кризисом и карантинными ограничениями в Украине резко ухудшилась ситуация с фальшивыми деньгами.

Самыми «популярными» подделками стали 500 грн образца 2006 года и 100 грн образца 2005 года — около 65% и 15% соответственно от общего количества изъятых из обращения подделок.

«Как правило, качество поддельных банкнот значительно хуже настоящих. Но иногда распознать фальшивку бывает достаточно сложно. Поддельные банкноты обычно отличаются от оригинала по цвету, на них отсутствуют водяные знаки, оптико-переменные краски, защитные ленты и разнообразные рельефные изображения», — замечает Елена Коробкова.

Как уменьшить риск

Елена Коробкова советует, как уберечься от фальшивых денег:

  • изучить раздел сайта НБУ, посвященный наличным гривнам и элементам защиты от подделок;
  • по возможности переходить на безналичный расчет;
  • немедленно обращаться в полицию при получении фальшивой купюры.

«В целом, система защиты национальной валюты находится на высоком уровне и вполне соответствует системам защиты ведущих валют мира», — подчеркнула Елена Коробкова.

Кстати

Отметим, что в Украине уровень подделки банкнот национальной валюты остается стабильно низким. К примеру, в 2019 году на 1 млн настоящих банкнот приходилось около 3 поддельных. Для сравнения: в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 поддельных банкнот евро.

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