В Украине зафиксировали большое количество фальшивых гривен высокого качества

С начала 2021 года украинские банки зафиксировали большое количество качественно изготовленных фальшивых банкнот номиналами 500 и 100 грн. Как заметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, их фактически невозможно определить без использования специальной техники, пишет Obozrevatel.

Фото: kiev.vgorode.ua

Что известно

В связи с экономическим кризисом и карантинными ограничениями в Украине резко ухудшилась ситуация с фальшивыми деньгами.

Самыми «популярными» подделками стали 500 грн образца 2006 года и 100 грн образца 2005 года — около 65% и 15% соответственно от общего количества изъятых из обращения подделок.

«Как правило, качество поддельных банкнот значительно хуже настоящих. Но иногда распознать фальшивку бывает достаточно сложно. Поддельные банкноты обычно отличаются от оригинала по цвету, на них отсутствуют водяные знаки, оптико-переменные краски, защитные ленты и разнообразные рельефные изображения», — замечает Елена Коробкова.

Как уменьшить риск

Елена Коробкова советует, как уберечься от фальшивых денег:

изучить раздел сайта НБУ, посвященный наличным гривнам и элементам защиты от подделок;

по возможности переходить на безналичный расчет;

немедленно обращаться в полицию при получении фальшивой купюры.

«В целом, система защиты национальной валюты находится на высоком уровне и вполне соответствует системам защиты ведущих валют мира», — подчеркнула Елена Коробкова.

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