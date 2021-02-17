BHP Group сообщила о рекордной прибыли за 7 лет

BHP Group сообщила о рекордной прибыли за 7 лет

Крупнейшая горнодобывающая компания в мире BHP Group сообщила о рекордной прибыли в полугодии за семь лет и объявила о промежуточных дивидендах на фоне неослабевающего спроса в Китае на железную руду

Цены на сырье для производства стали достигли многолетних максимумов, в то время как вакцинация от COVID-19 улучшила перспективы мировой торговли в 2021 году.

BHP заявила, что ожидает сохранения высокого спроса в Китае в 2021 году и восстановления производства стали в остальной части мира.

Компания объявила промежуточные дивиденды в размере $1,01 на акцию по сравнению с прошлогодней выплатой в $0,65 на акцию.

Базовая прибыль за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря, выросла до $6,04 млрд с $5,19 млрд в прошлом году.

BHP признала, что ее угольный бизнес, который она планирует продать или выделить в отдельное предприятие, пострадал из-за торговых споров между Австралией и Китаем, урегулирование которых компания не прогнозирует в ближайшее время.


МинПром по материалам Steelland

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