Укрэксимбанк выдал первые кредиты по портфельным гарантиям

Государственный Укрэксимбанк начал кредитование бизнеса с привлечением государственных гарантий на портфельной основе.

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Государственный Укрэксимбанк начал кредитование бизнеса с привлечением государственных гарантий на портфельной основе. Об этом говорится в сообщении банка .

По данным банка, первые такие кредиты на пополнение оборотных средств получили поставщики полимеров с Днепра, в частности «ЮВК Групп» и «Эльбор-М», которые занимаются оптовой торговлей химическими продуктами.

Привлечение госгарантий на портфельной основе позволило существенно увеличить объем необходимого заемщикам финансирования при соблюдении стандартных требований к обеспечению по кредиту.

«Сферой деятельности компаний является оптовые поставки сертифицированной импортной химической продукции высокого эксплуатационного качества широкому кругу производственных предприятий Украины, которые работают в области строительства, медицины и индустрии потребительских товаров», — отметила заместитель управляющего филиалом Укрэксимбанка в Днепре Светлана Фицько.

Для расширения трейдерских возможностей этих компаний Укрэксимбанком установлено возобновляемые кредитные линии сроком на 2 года с общим объемом почти 30 млн грн.

Что известно о программе

Правительственная программа по предоставлению госгарантий на портфельной основе объемом 5 млрд грн реализуется с целью поддержки микро-, малого и среднего бизнеса через упрощение доступа предприятиям к банковскому финансированию.

В рамках этой программы государственный Укрэксимбанк действует как агент правительства и непосредственный банк-кредитор.

В декабре Кабмин расширил перечень банков-кредиторов бизнеса по программе предоставления госгарантий на портфельной основе. Сейчас этот перечень насчитывает 13 банков, прошедших отбор.