Потребительские настроения украинцев падают. Индекс достиг минимального значения

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев в январе упал на 5,2 пункта — до 60,7 пункта по 200-бальной шкале. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Info Sapiens.

Потребительские настроения украинцев падают. Индекс достиг минимального значения
Фото: interfax.com.ua

«Индекс потребительских настроений в январе 2021 года достиг минимального значения за период с апреля 2019 года. Таким образом, индекс вернулся на значение начала 2019 года, до его роста в результате выборов президента», — отмечают эксперты.

Как изменились показатели

В январе индекс текущего положения (ИТП) сократился на 3,4 п. и составил 57,4. В частности, индекс текущего личного материального положения упал на 5,1 п. — до 48,2 п., а индекс целесообразности крупных покупок — на 1,6 п. — до 66,6 п.

Также в январе сократился индекс экономических ожиданий (ИЭО) — на 6,4 п. — до 62,9 п.

В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения упал на 7,8 п. — до 68,6 п., индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года — на 5,8 п. — до 49,2 п., а индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет сократился на 5,7 п. — 70,8 п.

Кроме того, за первый месяц года вырос показатель индекса ожидаемой динамики безработицы — на 0,6 п. — до 147,2 п., и индекс инфляционных ожиданий — на 3,2 п. — до 189,9 п.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев не изменились: индекс девальвационных ожиданий составляет 148,7.

Напомним

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев после роста в 2019 году на 29,9 пункта в 2020 годуупал на 26,3 пункта.

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