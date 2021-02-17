Украинский IT-сектор увеличил экспорт услуг. Объем впервые превысил $5 миллиардов

Несмотря на кризисный 2020 года объем украинского IT экспорта впервые превысил $5 млрд и продемонстрировал рост в 20,44% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в аналитике BRDO.

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За период с 2016 по 2020 год общая сумма экспорта IT услуг пересекла отметку $16 млрд.

Что происходило в индустрии

Согласно аналитике от BRDO, это первый раз, когда экспорт IT превысил экспорт транспортных услуг минеральных продуктов, которые традиционно занимали высокие позиции.

Украинская IT отрасль в первом полугодии 2020 года отреагировала на глобальные экономические изменения замедлением роста с 30% до 24%, большинство клиентов пересмотрели свои бизнес-процессы и оптимизировали их согласно вызовов коронакризиса.

Однако, эффективно преодолев внешние и внутренние вызовы, ИТ индустрия очень скоро возобновила свои позиции. Это произошло как благодаря восстановлению спроса на глобальном рынке, так и сохранению высокого качества и конкурентной цены, даже при переходе на полностью удаленный режим работы.

Уже в июле 2020 года количество вакансий в ИТ компаниях в Украине вернулось на докризисный уровень, достигнув показателя более пяти тысяч открытых вакансий и продолжает стремительно расти в 2021 году.

Что влияет на рост

Факторы, которые способствуют росту украинской IT-индустрии в течение последних лет:

отсутствие вмешательства государства и регуляции рынка

сохранения свободного выбора контрактной модели взаимодействия компаний и ИТ-специалистов

стабильно высокий профессиональный уровень украинских IT-специалистов.

Напоминаем

В докризисном 2019 году экспорт компьютерных услуг продемонстрировал рост на 30,2% по сравнению с предыдущим годом и составил $4,17 млрд.

В начале сентября 2020 года президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине.

Указом президента правительство в трехмесячный срок должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о: упрощение налогообложения; либерализации трудовых отношений; усилении защиты от неправомерного вмешательства в работу IT-компаний.