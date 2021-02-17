Из-за отсутствия угля отключены 4 энергоблока ТЭС, - СМИ

За сутки общий запас угля уменьшился на 20 тыс. тонн.

Из-за отсутствия угля отключены 4 энергоблока ТЭС, - СМИ
Запорожская ТЭС
Фото: http://envim.info

За 16 февраля на складах ТЭС и ТЭЦ запасы угля всех марок уменьшились еще на 20 тыс. т.: поступило 58,6 тыс. т., израсходовано 77,8 тыс. Согласно утвержденному правительством нормативу, по состоянию на утро 17 февраля на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть 1,038 млн т., было лишь 414,4 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные министерства энергетики, опубликованные в среду, 17 февраля. Об этом пишет gazeta.ua.

Кроме того, издание со ссылкой на данные оператора объединенной энергосистемы НЭК "Укрэнерго", опубликованные 17 февраля, сообщает, что из-за нехватки угля были отключены от энергосистемы 4 энергоблока. Это 2 энергоблока Змиевской ТЭС, которая входит в госкомпанию ПАО "Центрэнерго", и 2 энергоблока Запорожской ТЭС, которая входит в ДТЭК Рината Ахметова.

Кроме того, еще 13 энергоблоков ТЭС ранее уже были остановлены на аварийный ремонт. По данным СМИ, всего 17 энергоблоков ТЭС не могут производить электроэнергию в разгар отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что запасов угля на украинских ТЭС хватит на несколько дней работы. В таком случае, веерных отключений электроэнергии, по словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, можно будет избежать только через импорт электроэнергии из Беларуси и РоSSии.

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