Импортные пошлины стран Персидского залива не коснутся Украины - Шпенов

Импортные пошлины стран Персидского залива не коснутся Украины - Шпенов

Запланированные торговые ограничения стран Персидского залива не коснутся металлургической продукции, которую в регион поставляет Украина. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он отметил, что страны Персидского залива - стратегически важное экспортное направление для Украины. Украинские производители поставляют в регион тонколистовой и толстолистовой горячекатаный прокат, арматуру и бесшовные трубы.

"По итогам 2020 года украинские меткомбинаты поставили в регион более 1 млн тонн металлопродукции. Из них до 750 тыс тонн - полуфабрикаты, до 250 тыс тонн – г/к прокат, до 60 тыс тонн – бесшовные трубы. По прогнозам, общая сумма нашего экспорта г/к проката и труб в страны Персидского залива в 2021 году может достигнуть 170-200 млн долл", - напомнил Д.Шпенов.

В результате расследования по импорту всех видов стали в страны Персидского залива секретариат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) рекомендовал ввести заградительные импортные пошлины. Расследование было начато в октябре 2019 года, и касалось поставок, осуществленных в период с 2014 по 2019 годы.

Бюро технического секретариата по противодействию нарушениям в международной торговле при ССАГПЗ посчитало, что отсутствие ограничений на импорт стали могло привести к падению цен на нее в регионе, и значительному снижению рыночной доли предприятий Персидского залива.

"Мировые производители металлопродукции с надеждой ожидают потепления торговых отношений между США и ЕС. Американо-европейская «холодная» торговая война вызвала волну протекционистских мер по всему миру. Если стороны договорятся, условия мировой торговли могут стать более либеральными. Это очень важно для Украины, экономика которой ориентирована на экспорт", - резюмировал Д.Шпенов.



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