Курс биткоина поднялся выше $51 тысячи. Что повлияло на рост крипты

Утром 17 февраля курс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум, достигнув отметки $51,3 тыс. После этого стоимость криптовалюты снизилась. За прошедшие сутки актив подорожал на 3%.

Фото: 3dnews.ru

В интерактивной таблице криптовалют на «Минфине» стоимость биткоина составляет почти $51,419 тыс.

Что повлияло на курс

Цена главной цифровой монеты растет на фоне новостей о том, что компания SynBiotic SE, ценные бумаги которой представлены на Дюссельдорфской фондовой бирже, объявила о переводе части средств в биткоина.

В заявлении фирмы сообщается, что этот шаг вызван в связи с опасениями в отношении массовой девальвации евро и доллара.

«У нас больше доверия к биткоину в долгосрочной перспективе, чем к евро или долларам, денежная масса которых может быть несоизмерима увеличена», — отметил CEO SynBiotic SE Ларс Мюллер.

Ранее стало известно, что самый крупный держатель биткоина среди публичных компаний, MicroStrategy, готовится вложить в первую криптовалюту еще $600 млн. Для этого она разместит облигационный заем с погашением в феврале 2027 года и возможностью досрочного выкупа бумаг с февраля 2024 года.

Напомним

В феврале произошло сразу несколько событий, которые положительно отразились на котировках биткоина.

Помимо миллиардера Илона Маска, активно продвигающего первую криптовалюту и Dogecoin в своих интервью и соцсетях, на стоимость цифровых денег также повлияли глобальные фундаментальные новости.

Например, автопроизводитель Tesla, который принадлежит Маску, объявил о покупке биткоинов на $1,5 млрд. Так же компания обеспечит возможность оплаты автомобилей биткоинами. Одним из последних позитивных факторов может являться информация о том, что подразделение финансового конгломерата Morgan Stanley планирует инвестировать в первую криптовалюту.

Также в начале месяца платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована с банками. А Mastercard готовится начать работать с несколькими цифровыми деньгами. Речь идет о поддержке стейблкоинов.