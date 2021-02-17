Чиновники УЗ украли 4,5 млн грн на ремонте пригородного вокзала

Чиновники УЗ украли 4,5 млн грн на ремонте пригородного вокзала

Чиновники "Укрзализныци" растратили более 4,5 млн грн государственных средств. По этом факту открыто уголовное производство по ч.5 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" УКУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что миллионные убытки были выявлены работниками Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции во время проверки.

Правоохранители выяснили, что служебные лица одного из структурных подразделений Южно-Западной АТ "Укрзализныця" по отработанной схеме разворовывали госсредства, которые выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

Злоумышленники оформили ряд догворов на исполнение подрядных работ. Фактически ремонт совершили своими силами, а деньги перевели другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы.

Сумма нанесенных убытков составила более 4,5 млн грн.

В МВД добавили, что было проведено семь обысков на территории Киева, Киевской и Черниговской областей. По месту проживания фигурантов изъяли бухгалтерию и документы, которые свидетельствуют о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Продолжается досудебное расследование. По факту растраты имущества в особо больших размерах чиновникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.



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