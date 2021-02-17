Полный провал. Adidas продаст бренд Reebok

Немецкая компания Adidas объявила о продаже американского спортивного бренда Reebok. Такое решение было принято по итогам разработки стратегии развития на ближайшие пять лет. Детали сделки пока не известны. Об этом пишет РБК.

Полный провал. Adidas продаст бренд Reebok
Фото: secretmag

Что говорят компании

«Долгосрочные возможности роста в нашей отрасли очень привлекательны, особенно для культовых спортивных брендов, — сказал генеральный директор Adidas Каспер Рорстед. — После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут лучше реализовать потенциал роста независимо друг от друга. Мы будем усердно работать в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить успешное будущее бренду Reebok и его команде».

Стратегический план до 2025 года Adidas представит на презентации для инвесторов 10 марта. Данные Reebok будут исключены из отчетности уже в первом квартале 2021 года.

Реакция рынка

16 февраля на фоне этих новостей акции Adidas снижались с начала торгов Франкфуртской фондовой биржи на 1,3% — до 293,9 евро за бумагу. Капитализация компании снизилась до 58,9 млрд евро.

Причина продажи

Ранее о начале процесс продажи Reebok сообщил журнал Manager Magazin. Причиной такого решения стал провал реструктуризации. Издание даже назвало покупку американского бренда самой дорогой ошибкой в истории Adidas.

По данным журнала, сделка должна быть закрыта к марту 2021 года. Среди возможных покупателей — американская компания по производству одежды и обуви VF Corporation, владеющую брендами Timberland и North Face, а также китайский производитель Anta Sports.

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