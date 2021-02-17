Полный провал. Adidas продаст бренд Reebok

Немецкая компания Adidas объявила о продаже американского спортивного бренда Reebok. Такое решение было принято по итогам разработки стратегии развития на ближайшие пять лет. Детали сделки пока не известны. Об этом пишет РБК.

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Что говорят компании

«Долгосрочные возможности роста в нашей отрасли очень привлекательны, особенно для культовых спортивных брендов, — сказал генеральный директор Adidas Каспер Рорстед. — После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут лучше реализовать потенциал роста независимо друг от друга. Мы будем усердно работать в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить успешное будущее бренду Reebok и его команде».

Стратегический план до 2025 года Adidas представит на презентации для инвесторов 10 марта. Данные Reebok будут исключены из отчетности уже в первом квартале 2021 года.

Реакция рынка

16 февраля на фоне этих новостей акции Adidas снижались с начала торгов Франкфуртской фондовой биржи на 1,3% — до 293,9 евро за бумагу. Капитализация компании снизилась до 58,9 млрд евро.

Причина продажи

Ранее о начале процесс продажи Reebok сообщил журнал Manager Magazin. Причиной такого решения стал провал реструктуризации. Издание даже назвало покупку американского бренда самой дорогой ошибкой в истории Adidas.

По данным журнала, сделка должна быть закрыта к марту 2021 года. Среди возможных покупателей — американская компания по производству одежды и обуви VF Corporation, владеющую брендами Timberland и North Face, а также китайский производитель Anta Sports.