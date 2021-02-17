Первая каннабис-компания на бирже Лондона подорожала втрое после IPO

В ходе первых торгов на Лондонской бирже акции каннабис-компании Kanabo подорожали на 223%. Компания разместила акции на бирже Лондона по цене 6,5 пенса за штуку, а на открытии торгов котировки на короткое время поднялись до 21 пенса, свидетельствуют данные Refinitiv.

Фото: latestlyhunt.com

Как прошли торги

Как пишет РБК, 16 февраля акции Kanabo торговались по 17,5 пенсов — на 169% выше цены размещения.

Ранее Kanabo провела на Лондонской бирже IPO, став первой каннабис-компанией, разместившей акции на площадке. Только в 2020 году британский регулятор позволил выходить на рынок предприятиям этого сектора.

Kanabo производит товары из марихуаны для медицинских целей, в том числе ингаляторы.

В ходе IPO компания привлекла млн ($8,3 млн), а объем заявок превысил 300% из-за высокого спроса со стороны инвесторов, цитирует заявление исполнительного директора Kanabo Авиу Тамира Yahoo Finance.

«Реакция со стороны инвестиционного сообщества Великобритании, которую мы наблюдали с момента публикации нашего проспекта к IPO две недели назад, была просто ошеломляющей», — отметил Тамир.

Как растет рынок

Рынок каннабис-компаний стал привлекательным для инвестиций после того, как марихуану легализовали для рекреационного использования в некоторых частях Северной Америки.

Это, наряду с распространением использования марихуаны в медицинских целях, привело к тому, что акции каннабис-компаний стали пользоваться большим спросом в США .

По мнению Авиу Тамира, аналогичный сценарий развития ждет и рынок Великобритании, а успех его компании на бирже — только начало большого тренда.

«При поддержке FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании) и Лондонской биржи индустрия медицинского каннабиса будет стремительно развиваться в Великобритании и Европе, подобно тому, как это произошло в Северной Америке за последнее время», — сказал Тамир.

Общемировой легальный рынок каннабис-продуктов оценивается в $17,5 млрд.

Согласно исследованию компании Precedence Research, на который ссылается Yahoo Finance, к 2027 году этот рынок вырастет до $65 млрд.

Напомним

11 февраля цена бумаг канадского производителя марихуаны Canopy Growth подскочила на 12% после публикации финансовой отчетности за квартал.