Нефть по $100 за баррель: эксперты прогнозируют новый суперцикл черного золота

Согласно наиболее оптимистичным прогнозам, мировые цены на нефть вернутся к $100 за баррель — уровню, которого не было с 2014 года. Об этом пишет Profinance со ссылкой на Financial Times.

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На чем основан прогноз

Прогноз основан на убеждении, что бюджетные стимулы будут стимулировать потребление, как и инвестиции в новое производство. Разрыв между спросом и предложением вызовет продолжительный скачок цен — основные условия для суперцикла будут выполнены.

Это изменит условия в нефтяной отрасли, которая в прошлом году приняла сильный удар covid-19, который обрушил спрос. Параллельно стал все громче звучать тезис о том, что повсеместное распространение электромобилей будет означать конец для отрасли.

«Прежде чем мы совсем откажемся от нефти, нам будет ее не хватать в ближайшие годы», — написал в обзоре для клиентов эксперт JPMorgan Кристиан Малек — «Мы можем увидеть нефть по $100 за баррель и даже превышение этого уровня».

Что происходит с ценами

Нефть марки Brent с конца октября подорожала более чем на две трети до $63 США за баррель, что обусловлено оптимизмом в отношении массовой вакцинации и сокращением производства со стороны группы ОПЕК+.

Прогнозы аналитиков

Аналитик Goldman Sachs Джеффри Карри, который был ключевым аналитическим рупором последнего нефтяного суперцикла в период с 2003 по 2014 год, сказал, что существуют реальные риски того, что нефть поднимется до $80 «или даже выше в этом году». Но на этот раз он предсказывает, что рост потребления приведет не к появлению жаждущего энергоресурсов Китая, а к стимулированию правительственных расходов на зеленую энергетику по всему миру.

Арджун Мурти стал одним из самых известных нефтяных аналитиков последнего суперцикла после того, как в 2005 году заявил, что цена на нефть может превысить $100 за баррель. Позже он предсказал, что цена вырастет до $150 за баррель, а накануне финансового кризиса — до $147.

Теперь, работая советником и членом совета директоров энергетической компании, он считает, что анонсирование суперцикла может оказаться «преждевременными», но он может представить себе сценарии, при которых цены на нефть значительно вырастут.

«Еще предстоит преодолеть некоторые препятствия, но многое будет зависеть от силы спроса», — сказал Мурти.

Пьер Андюран, который сделал себе имя в последнем суперцикле, сделав крупные долгосрочные ставки на более высокие цены, на этот раз более осторожен. В прошлом году его более агрессивный фонд заработал более 150 процентов, сделав ставку на падение цен на нефть ниже $20 за баррель.

«Динамика цены на нефть в этом году во многом зависит от ОПЕК: какой объем предложения они решат вернуть обратно на рынок», — сказал Андюран.

«Я считаю, что в 2021 году и в последующие годы динамика цен на нефть, вероятно, будет растущей, но есть также много факторов, которые могут сорвать этот рост», — добавил он, сославшись на возвращение иранской нефти, темпы роста предложения производителей.

Даже быки считают, что новый суперцикл может быть короче, чем в прошлый раз. По мнению Карри, рост спроса может начать стабилизироваться уже в 2025 году.

Аналитики JPMorgan настроены оптимистично до конца этого десятилетия, хотя в конечном счёте они также прогнозируют пик спроса.