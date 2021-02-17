Rio Tinto урегулировала вопрос об энергоснабжении своего завода в Исландии

Австралийская корпорация Rio Tinto заключила новое соглашение с исландской энергетической компанией Landsvirkjun о снабжении электроэнергией своего алюминиевого завода ISAL.



В 2020 г. между компаниями возник конфликт, в ходе которого Rio Tinto угрожала закрытием предприятия. Но в итоге ей удалось подписать новый контракт на своих условиях с более конкурентоспособными ценами и гибким графиком поставок.



Теперь Rio Tinto заявляет, что исландский завод, мощность которого составляет 210 тыс. т первичного алюминия в год, станет важным источником "низкоуглеродного" металла для рынков США и Европы. Предприятие будет получать электроэнергию из возобновляемых источников.



Ранее Rio Tinto удалось достичь аналогичной договоренности с новозеландской энергетической компанией Meridian Energy о поставках электроэнергии на алюминиевый завод Tiwai Point.



