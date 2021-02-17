Португалия изменила закон о «золотых визах». Суммы для инвестирования выросли

Правительство Португалии внесло изменения в закон о выдаче видов на жительство в обмен на инвестиции, так называемых «золотых виз». Запрет на выдачу видов на жительство вступит в силу 1 января 2022 года. Об этом пишет internationalinvestment со ссылкой на сайт португальского правительства.

Фото: mind.ua

Что изменили

В конце 2020 года правительство Португалии утвердило законопроект, вносящий изменения в программу выдачи видов на жительство для инвестиционной деятельности (ARI).

Изменения предполагают прекращение выдачи так называемых «золотых виз» в столичных районах Лиссабона и Порту, чтобы направить инвестиции в глубь страны. Новые правила должны вступить в силу с 1 июля 2021 года, но закон №/2021, опубликованный 12 февраля 2021 года назвал новую дату. Ограничения будут применяться только с 1 января 2022 года, поэтому переходного периода не будет.

В опубликованном законе говорится, что действующая программа будет «преимущественно направлена привлечение инвестиций и создание рабочих мест преимущественно во внутренних районах страны». Это касается жилищной политики, то в документе говорится, что это «обязательство правительства содействовать сбалансированному развитию территорий, будь то в столичных, городских или сельских районах, гарантируя доступ к достойным жилищным условиям для всех».

Закон изменяет правовой режим въезда, пребывания, выезда и высылки иностранцев из страны и указывает новые минимальные суммы, которые необходимо инвестировать, чтобы получить португальский вид на жительство.

В опубликованном законе указаны следующие суммы:

• Вложение в размере 1,5 млн евро и более;

• Вложение в размере 500?000 евро и более, применяемый к исследовательской деятельности, проводимой государственными или частными научно-исследовательскими учреждениями, интегрированными в национальную научно-техническую систему;

• Вложение в размере 500?000 евро и более, предназначенное для приобретения инвестиционных паев в инвестиционных фондах или фондах венчурного капитала, предназначенных для капитализации компаний, созданных в соответствии с законодательством Португалии;

• Вложение в размере 500?000 евро и более, предназначенное для создания коммерческой компании со штаб-квартирой в Португалии, в сочетании с созданием пяти постоянных рабочих мест;

Также в законе четко указано, что приобретение недвижимости стоимостью от 500?000 евро или более «разрешено только в том случае, если недвижимость расположена в автономных регионах Азорских островов и Мадейры или на внутренних территориях».

На кого распространяются правила

В новые правила распространяются на «все запросы на получение вида на жительство для инвестиций, необходимых после даты вступления в силу настоящего закона», в этом случае, 1 января 2022, а не 1 июля 2021, как и было определено в конце прошлого года.

Правительство подчеркивает, что эти изменения не влияют на возможность продления или выдачи виз для воссоединения семьи, если вид на жительство для инвестиций был предоставлен в соответствии с действующим законодательством.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что з 54 выданных «золотых виз» 20 получили китайцы, по пять — вьетнамцы, американцы и турки и четыре — бразильцы.

Как отмечал Bloomberg, число запросов по поводу получения второго гражданства или налогового резидентства со стороны состоятельных людей в январе — апреле 2020 года выросло на 49% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Что такое «золотая» виза

«Золотая» виза — это предоставление постоянного места жительства (ПМЖ) участнику инвестиционной программы. Каждая страна определяет свои условия.