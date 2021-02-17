ЕС направит на водородные проекты примерно 150 млрд долл.

Ожидается, что большая часть запланированных в мире водородных проектов и самая большая часть связанных инвестиций в этом десятилетии будет в Европе, сообщила бизнес-группа Hydrogen Council в своем первом подсчете глобального портфеля проектов, проведенном с консалтинговой компанией McKinsey.



Европейский Союз сделал водород ключевым элементом своей цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году, и в этом десятилетии планирует установить 40 ГВт электролизеров - оборудования для производства водорода без выбросов с использованием воды и возобновляемых источников энергии.



Большинство из 126 европейских проектов будут запущены в этом десятилетии, с упором на возобновляемый водород или водород на базе ископаемого топлива с использованием технологий для улавливания возникающих выбросов.



В докладе говорится, что если все запланированные проекты будут реализованы, в этом десятилетии глобальные инвестиции превысят 300 миллиардов долларов, что составляет около 1,4% от общего объема инвестиций в энергетический сектор, при этом на Европу будет приходиться около 45% от общей суммы.



Ведущие европейские компании, в том числе Royal Dutch Shell Plc, BMW, Microsoft Corp и Sinopec, планируют увеличить инвестиции в водород в шесть раз до 2025 года по сравнению с уровнями 2019 года.



В McKinsey указали на огромные проблемы, которые предстоит решить для увеличения производства водорода, создания инфраструктуры для транспортировки и хранения и массового расширения мощностей возобновляемых источников энергии для производства топлива.



Если это произойдет, возобновляемый водород может достичь паритета стоимости с вариантами на основе ископаемого топлива к 2028 году в регионах с изобилием дешевой возобновляемой энергии, таких как Ближний Восток.