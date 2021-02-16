Майнеры заработали за неделю $354 миллиона и побили рекорд 2017 года

За последнюю неделю майнеры биткоина заработали $354,4 млн, что на $4 млн больше прошлого рекорда, установленного в 2017 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на Coindesk.

Майнеры заработали за неделю $354 миллиона и побили рекорд 2017 года
Фото: nv.ua

Расчеты ведутся из соображения, что добытая криптовалюта сразу же продается. Более 15% дохода за последние 7 дней составили комиссионные сборы.

«Майнеры невероятно оптимистичны в отношении будущего отрасли. Январь и февраль 2021 года были рекордными. Майнеры забирают всю прибыль и реинвестируют ее обратно в бизнес, чтобы увеличить хешрейт», — пояснил соучредитель майнинговой компании Luxor Technology из Сиэтла Итан Вера.

Что на рынке

Рынок оборудования для майнинга столкнулся с дефицитом, поскольку производители уже распродали все новейшие модели майнеров по предзаказам практически до конца текущего года. В то же время активность на рынке подержанных устройств сейчас на пиковых значениях.

Интерес к майнингу продолжает повышаться после того как биткоин показал значительный рост в начале 2021 года и пробил отметку в $49,7 тыс., что стало максимальной стоимостью монеты за всю историю ее существования.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Четыре госбанка купили ОВГЗ на 117 млрд грнЧетыре госбанка купили ОВГЗ на 117 млрд грн
Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%
Пандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 летПандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 лет
Строительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - SpiegelСтроительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - Spiegel
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Блок рекламы


Похожие новости
Большинство энергоблоков АЭС переведут на американское топливо до конца годаБольшинство энергоблоков АЭС переведут на американское топливо до конца года
Какие продукты и услуги подорожали в Украине в начале 2021 года. Данные ГосстатаКакие продукты и услуги подорожали в Украине в начале 2021 года. Данные Госстата
Основатель Twitter и рэпер Jay-Z потратят $23,6 миллиона на развитие биткоинаОснователь Twitter и рэпер Jay-Z потратят $23,6 миллиона на развитие биткоина
Укрэксимбанк получил прибыль впервые с конца 2019 годаУкрэксимбанк получил прибыль впервые с конца 2019 года
Очередной рекорд. Курс биткоина впервые поднялся до $49 тысячОчередной рекорд. Курс биткоина впервые поднялся до $49 тысяч
Всемирный банк обещает Украине два транша в $700 миллионов с прошлого года — МинфинВсемирный банк обещает Украине два транша в $700 миллионов с прошлого года — Минфин
Брат Маска продал акции Tesla на $25,6 миллиона. Акции компании упалиБрат Маска продал акции Tesla на $25,6 миллиона. Акции компании упали
В течение 2020 года украинцы занесли в банки более 133 миллиардовВ течение 2020 года украинцы занесли в банки более 133 миллиардов
Токен биржи Binance подорожал в 2,6 раза с начала годаТокен биржи Binance подорожал в 2,6 раза с начала года
ММКИ в январе 2021 года нарастил выпуск проката на 22,5%ММКИ в январе 2021 года нарастил выпуск проката на 22,5%
Последние новости
Подгружаем последние новости