Майнеры заработали за неделю $354 миллиона и побили рекорд 2017 года

За последнюю неделю майнеры биткоина заработали $354,4 млн, что на $4 млн больше прошлого рекорда, установленного в 2017 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на Coindesk.

Фото: nv.ua

Расчеты ведутся из соображения, что добытая криптовалюта сразу же продается. Более 15% дохода за последние 7 дней составили комиссионные сборы.

«Майнеры невероятно оптимистичны в отношении будущего отрасли. Январь и февраль 2021 года были рекордными. Майнеры забирают всю прибыль и реинвестируют ее обратно в бизнес, чтобы увеличить хешрейт», — пояснил соучредитель майнинговой компании Luxor Technology из Сиэтла Итан Вера.

Что на рынке

Рынок оборудования для майнинга столкнулся с дефицитом, поскольку производители уже распродали все новейшие модели майнеров по предзаказам практически до конца текущего года. В то же время активность на рынке подержанных устройств сейчас на пиковых значениях.

Интерес к майнингу продолжает повышаться после того как биткоин показал значительный рост в начале 2021 года и пробил отметку в $49,7 тыс., что стало максимальной стоимостью монеты за всю историю ее существования.