«Нова пошта» вводит новые правила для упаковки посылок. Что изменится

Нова Пошта с 1 февраля ввела новые правила для упаковки отправлений, расширяющий список альтернативных видов упаковки. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Фото: hi-tech.ua

Что изменится

Коробка, по-прежнему останется основной формой упаковки отправлений, поскольку упакованные в коробку посылки быстрее сортируются на автоматизированных сортировочных лентах, которыми оборудованы терминалы НП.

Однако теперь НП предоставляет альтернативные варианты упаковки для большинства типов отправлений. Главное, чтобы у них была плоская основа.

Новые правила упаковки

Документы

Для отправки бумажных документов предпочтение отдается конверту для документов (бумажный или полиэтиленовый), для пластиковых — конверт с воздушно-пупырчатой пленкой. Раньше для документов толще 2 см нужно было использовать коробку.

Одежда, текстиль, обувь

Одежда, текстиль до 2 кг и до 40 см транспортируется в полиэтиленовом пакете, а более 2 кг и 40 см — в гофрокартонной коробке или в пакете для отправлений с обязательным плоским основанием. Раньше вся одежда и текстиль с оценочной стоимостью более 2000 грн должна была отправляться только в гофрокартонной коробке.

Обувь, которая имеет фирменную коробку, по новым правилам отправляется в пакете для отправлений или обматывается стрейч-пленкой. Обувь без фирменной коробки отправляется в гофрокартонной коробке. Раньше вся обувь с оценочной стоимостью более 2000 грн отправлялась только в гофрокартонной коробке.

Телевизоры, мониторы, радиаторы

Телевизоры, мониторы, радиаторы (плоские объемные отправления в товарной упаковке). Если объявленная стоимость не превышает 10 грн — отправление не требует дополнительной упаковки. Если больше 10?000 грн — товар дополнительно упаковывается в гофрокартон. Раньше все телевизоры и мониторы нуждались в дополнительной упаковке в коробку, паллетные борта или флэт-боксы.

Гаджеты, канцелярия, книги (мелкие нехрупкие отправления в упаковке)

Теперь такие посылки могут отправляться замотанными в воздушно-пупырчатую пленку и уложенными в пакет, или в конверт с воздушно-пупырчатой пленкой, или в гофрокартонную коробку.

Раньше: обязательно в коробку должны были упаковываться отправления, которые имели округлую или выпуклую форму, острые края или содержали хрупкие элементы.

Кондиционеры, духовые шкафы, детские коляски (объемные упакованные грузы)

Отправления в заводской гофрокартонной коробке, которое выдерживает нагрузку внутри без деформаций, не требует доупаковки.

Раньше: все подобные грузы весом до 30 кг и стороной более 70 см дополнительно упаковывались в паллетные борта.