Угля на ТЭС Украины осталось на 1-4 дня работы

Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в период с 8 по 15 февраля сократились на 14,17%, или на 71,6 тыс. тонн, до 433,6 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики о запасах угля на складах ТЭС и ТЭЦ, передают Українські Новини.



В частности, указанных запасов угля в 2,4 раза меньше, чем утверждено нормами гарантированных запасов, в соответствии с порядком формирования топливного баланса объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины (по состоянию на 15 февраля на складах ТЭС и ТЭЦ должно находиться 1 043 тыс. тонн угля).



В частности, на Углегорской, Добротворской, Кураховской и Лажидинской ТЭС запасов угля хватает на 1 день работы.



При этом на Приднепровской, Бурштынской и Змеевской ТЭС запасов угля хватает на 2 дня работы.



На Запорожской ТЭС запасов угля хватает на 3 дня работы, на Славянской ТЭС - на 4 дня работы, на Трипольской ТЭС - на 6 дней работы, на Криворожской - на 8 дней работы и на Луганской - на 15 дней работы.



Запасы угля на складах ТЭС за этот период сократились на 18,5%, или на 71,1 тыс. тонн, до 313,3 тыс. тонн (почти в 3 раза меньше необходимых).



На складах ТЭС запасы угля антрацитовых марок сократились на 16%, или на 23,1 тыс. тонн, до 121,2 тыс. тонн (на 31,7% ниже необходимых запасов), также запасы газовой группы сократились на 20%, или на 47,9 тыс. тонн, до 192,2 тыс. тонн (в 3,9 раза меньше необходимых).



При этом запасы угля антрацитовых марок на ТЭЦ сократились на 0,5%, или на 0,6 тыс. тонн, до 120,3 тыс. тонн (на 0,1% больше необходимых запасов).



Критически минимальные запасы угля в Украине могут привести к отключениям электроэнергии.



