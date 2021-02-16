Биткоин впервые достиг отметки $50 тысяч

Самая популярная криптовалюта установила новый рекорд.

Курс биткоина побил очередной рекорд, достигнув отметки $50 тысяч. За последние сутки он подорожал на 5%, а за год - примерно на 400%, свидетельствуют данные CoinDesk.

Рыночная капитализация биткоина уже превышает 900 млрд долларов.

Рост курса биткоина связан с избыточной ликвидностью рынков из-за безудержной эмиссии центральных банков США и Евросоюза, а также интересом со стороны серьезных инвесторов.

Так, Tesla на прошлой неделе объявила, что инвестировала 1,5 млрд долларов в биткоин, чем спровоцировала скачок курса более чем на 20%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%
"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа
Пандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 летПандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 лет
Строительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - SpiegelСтроительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - Spiegel
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Блок рекламы


Похожие новости
Японский индекс Nikkei впервые за 30 лет превысил 30 000 пунктовЯпонский индекс Nikkei впервые за 30 лет превысил 30 000 пунктов
«Индикатор Баффета» достиг пиковых значений. Что это значит«Индикатор Баффета» достиг пиковых значений. Что это значит
Основатель Twitter и рэпер Jay-Z потратят $23,6 миллиона на развитие биткоинаОснователь Twitter и рэпер Jay-Z потратят $23,6 миллиона на развитие биткоина
ВТО впервые возглавила женщинаВТО впервые возглавила женщина
НКРЭКУ впервые аннулировала лицензию газоснабжающей компанииНКРЭКУ впервые аннулировала лицензию газоснабжающей компании
Укрэксимбанк получил прибыль впервые с конца 2019 годаУкрэксимбанк получил прибыль впервые с конца 2019 года
Очередной рекорд. Курс биткоина впервые поднялся до $49 тысячОчередной рекорд. Курс биткоина впервые поднялся до $49 тысяч
Старейший банк США начнет работать с биткоиномСтарейший банк США начнет работать с биткоином
Китайский промышленный индекс Shanghai Composite достиг максимума за 5 летКитайский промышленный индекс Shanghai Composite достиг максимума за 5 лет
Сумма мирового долга достигла 277 трлн долларов - Татьяна БогданСумма мирового долга достигла 277 трлн долларов - Татьяна Богдан
Последние новости
Подгружаем последние новости