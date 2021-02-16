Биткоин впервые достиг отметки $50 тысяч

Курс биткоина побил очередной рекорд, достигнув отметки $50 тысяч. За последние сутки он подорожал на 5%, а за год - примерно на 400%, свидетельствуют данные CoinDesk.

Рыночная капитализация биткоина уже превышает 900 млрд долларов.

Рост курса биткоина связан с избыточной ликвидностью рынков из-за безудержной эмиссии центральных банков США и Евросоюза , а также интересом со стороны серьезных инвесторов.

Так, Tesla на прошлой неделе объявила, что инвестировала 1,5 млрд долларов в биткоин, чем спровоцировала скачок курса более чем на 20%.