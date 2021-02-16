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2021-02-16
Биткоин впервые достиг отметки $50 тысяч
Самая популярная криптовалюта установила новый рекорд.
Курс биткоина побил очередной рекорд, достигнув отметки $50 тысяч. За последние сутки он подорожал на 5%, а за год - примерно на 400%, свидетельствуют данные CoinDesk.
Рыночная капитализация биткоина уже превышает 900 млрд долларов.
Рост курса биткоина связан с избыточной ликвидностью рынков из-за безудержной эмиссии центральных банков США и Евросоюза, а также интересом со стороны серьезных инвесторов.
Так, Tesla на прошлой неделе объявила, что инвестировала 1,5 млрд долларов в биткоин, чем спровоцировала скачок курса более чем на 20%.