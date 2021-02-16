Норвежские нефтяники чуть не остановили добычу нефти в стране

Нефтяной компании Equinor ASA удалось избежать забастовки сотрудников нефтеперерабатывающего завода Mongstad, крупнейшего в Норвегии, сообщил Bloomberg.



Разногласия между сотрудниками и руководством компании оказались столь серьезными, что к переговорам пришлось подключить государственного посредника - Норвежскую ассоциацию нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil & Gas Association, NOGA).



Члены профсоюза SAFE и представители NOGA начали в понедельник переговоры и сумели договориться спустя пять часов после установленного срока.



Ранее профсоюз предупреждал, что в отсутствие нового соглашения 12 рабочих Mongstad выйдут на забастовку.



"Мы удовлетворены тем, что стороны смогли договориться об условиях нового коллективного соглашения", - заявила Элизабет Браттебо Фенне, представлявшая NOGA на переговорах.



В понедельник Equinor заявила, что забастовка на Mongstad может привести к приостановке добычи на нескольких месторождениях норвежского континентального шельфа, включая Johan Sverdrup и Troll.



МинПром





