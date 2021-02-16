Рост цен на сырье позволил Glencore выплатить 1,6 млрд долл. дивидендов

Стремительный рост цен на нефть, уголь и металлы позволил Glencore, которая во вторник опубликовала годовые результаты лучше ожиданий, объявить дивиденды в размере 12 центов на акцию на сумму почти 1,6 млрд долл.



"Учитывая текущий высокий уровень операционного денежного потока Glencore … Совет директоров рассмотрит специальное дополнительное распределение прибыли среди акционеров до 2021 года вместе с промежуточными результатами в августе", - сказал глава компании Иван Глазенберг, который станет одним из крупнейших получателей дивидендов.



63-летний И.Глазенберг, занимавший пост генерального директора Glencore в течение 18 лет, уходит со своего поста и будет заменен Гэри Нэглом, 45-летним главой угольных активов компании, что знаменует собой переход к более молодому поколению руководителей в бизнесе. И.Глазенберг оставит за собой пакет акций почти в 4 млрд долл.



Возобновление выплаты дивидендов, приостановленных в разгар пандемии в прошлом году, происходит на фоне роста цен на сырьевые товары, что приводит к увеличению прибыли и стоимости акций в горнодобывающем секторе. Капитализация Glencore выросла на 150% по сравнению с минимумом в марте 2020 года.



Некоторые крупные банки Уолл-стрит считают, что сырьевые товары находятся в первой фазе нового общесекторального "бычьего рынка", раздуваемого государственными расходами, направленными на "зеленую" инфраструктуру и борьбу с неравенством доходов.



