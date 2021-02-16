В июле ЦХОЯТ сможет принять первую партию отработанного ядерного топлива

В июле ЦХОЯТ сможет принять первую партию отработанного ядерного топлива

В июле 2021 года Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Об этом заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин, передает пресс-служба компании.

Он напомнил, что сооружение всех строительных конструкций и инфраструктуры по принятию и хранению ОЯТ с украинских АЭС на площадке ЦХОЯТ были завершены еще в декабре 2020 года.

По словам П.Котина, сейчас продолжаются пусконаладочные работы и испытания оборудования и техники, поставленного на ЦХОЯТ американской компанией Holtec.

"Эксплуатация первого пускового комплекса хранилища начнется во втором квартале 2021 года – после окончания строительства 43-километровой железнодорожной колеи до ЦХОЯТ, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины", – уточнил Котин.

При этом он напомнил, что ввод в эксплуатацию хранилища позволит окончательно отказаться от вывозки ОЯТ с украинских АЭС на переработку и временное хранение в РоSSийскую Федерацию.

"Потребность Украины в этих услугах наконец-то отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства", – отметил П.Котин.

Как сообщалось, "Энергоатом" 21 декабря завершил строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн. Однако для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса нужно проложить участок железнодорожного пути Вильча - Янов в Зоне отчуждения ЧАЭС протяженностью 43 км.

Тогда П.Котин прогнозировал, что первая партия топлива на Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива поступит уже в мае с Южно-Украинской АЭС.

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время большей частью вывозится на временное хранение в РФ. Услугами роSSийских компаний по хранению ОЯТ не пользуется лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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