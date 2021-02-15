В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами

По предварительным подсчетам, денежный оборот средств обменника за месяц составлял более миллиона гривень.

Фото: hk.npu.gov.ua

Киберполиции разоблачила 34-летнего харьковчанина, который обменивал электронные деньги с помощью запрещенных в Украине платежных систем.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительным подсчетам, денежный оборот средств онлайн-обменника за месяц составлял более миллиона гривень.

"Киберполиция установила, что злоумышленник в 2020 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг он-лайн обмена электронных денег, криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами роSSийских платежных систем «QiwiWallet», «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории Украины. ... Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства через национальную платежную систему и получал эквивалент на электронные или криптокошельки запрещенных платежных систем", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Правоохранители обыскали квартиру мужчины. Там нашли и изъяли компьютеры, мобильные устройства, платежные карточки и деньги. Во время предварительного осмотра техники обнаружена информация, подтверждающая преступную деятельность фигуранта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса (незаконные действия с документами на перевод). Мужчине грозит штраф в размере 85-170 тыс. грн.

Напомним, 23 декабря киберполиция Киевщины изобличила хакера в распространении "вируса", присваивающего деньги из крипто-кошельков граждан. 26-летний киевлянин самостоятельно разработал вредоносное программное обеспечение.

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