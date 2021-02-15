Аналитики исследовали влияние "Большого строительства" на строительную отрасль в 2020 году

Инфраструктурные проекты «Большого строительства», стартовавшие в марте 2020 года, "спасли" отрасль жилищного и нежилого строительства на фоне падения. Об этом сообщает информационно-аналитическое издание GMK-Center, проанализировав динамику на строительном рынке Украины в прошлом году.

«Строительная отрасль вышла в «плюс» в 2020 году только благодаря инфраструктуре, рост в которой составил сразу 14,8% - до 120,6 млрд грн. Драйвером инфраструктуры стала «Большая стройка» и, в частности, расходы на автодороги, где объем строительных работ составил 61,8 млрд грн. Четкий тренд на рост наблюдается именно с апреля», - пишет издание.

В целом по отрасли, по данным аналитиков, объем выполненных строительных работ в прошлом году увеличился на 4%, при этом выйти на положительные показатели удалось лишь к концу года.

Наиболее пострадавшим сегментом оказалось жилищное строительство, упавшее по итогам года на 18,5%. Существенное падение могло быть и в нежилом секторе. Он снизился на 2,7%. «Динамику сегмента частично поддержала программа «Большое строительтство», в рамках которой в 2020 году были построены (достроены, реконструированы) 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект», - пишет GMK-Center.

По мнению аналитиков, инфраструктурные государственные проекты имели положительное влияние и на ВВП Украины в целом: «Национальный банк Украины оценил влияние увеличения в 2020 году госрасходов на дорожную инфраструктуру на ВВП в 1,4-1,5 п.п. В свою очередь группа Ukraine Economic Outlook оценила влияние инвестиций в «Большое строительство» объемом 136 млрд грн в 156 млрд грн косвенного роста других отраслей и 120 млрд грн ВВП в строительстве».

Издание отмечает также, что по итогам 2020 года доля строительства в ВВП Украины выросла до 2,9%, по сравнению с 2,7% в 2019 году. Однако этот показатель все еще уступает среднему по ЕС - 5%.