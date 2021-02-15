Потребительские цены в Венесуэле в 2020 году выросли более чем на 3000%

Как сообщил Reuters со ссылкой на финансовую отчетность центробанка страны, в 2020 году потребительские цены в Венесуэле выросли на 2959,8%. В годовом выражении рост цен составил более 4000%. Минимальная динамика цен зафиксирована в марте (13,3%), максимальная — в декабре (77,5%), пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

Фото: eg.ru

Что происходило

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости.

Согласно данным ООН , страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн. Примерно 30% населения не имеет работы.

В прошлом году золотые резервы Венесуэлы упали примерно на 19 тонн. Сейчас запасы составляют 86 тонн. Это рекордный минимум за последние 50 лет.

Экономический кризис, который длится в стране последние несколько лет, усугубился, когда в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и. о. президента страны и был признан властями более чем 60 стран.

Потеря нефтяного бизнеса

Пандемия коронавируса усугубила ситуацию в венесуэльской нефтяной промышленности, которая годами страдает от недостатка инвестиций, бегства квалифицированных кадров и которая потеряла две трети возможной добычи за последние пять лет.

Весной 2020 года США ввели санкции против более чем 40 судов, перевозящих нефть из Венесуэлы. В итоге добыча нефти в стране упала до 75-летнего минимума.

По данным Baker Huges, на начало июня прошлого года в Венесуэле осталась всего одна работающая нефтяная буровая установка. Она была задействована в бассейне реки Ориноко, где у государственной добывающей компании PDVSA есть совместные предприятия с зарубежными фирмами, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

С января 2020 года объемы бурения в Венесуэле рухнули в 100 раз: в начале года в стране было 100 буровых. Два года назад их число превышало 200 единиц, а в 2014 году колебалось около 400.

Обвал спроса привел к тому, что PDVSA была вынуждена закрывать часть месторождений из-за невозможности продать сырье. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы компании, добыча нефти в Венесуэле рухнула до 374 тыс. баррелей в день — минимума с 1945 года, что вдвое ниже уровней января и в 6 раз меньше объемов, которые страна качала в начале президентства Николаса Мадуро.

Однако быстрого разрешения ситуации в Венесуэле не предвидится, так как еще два судна, которые планировали использовать для экспорта, отказались прибывать в страну, указывают источники Bloomberg.