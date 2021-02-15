Миллиардер Бернар Арно вложится в компанию без активов

Глава владеющего брендами Louis Vuitton и Dior концерна LVMH Бернар Арно и бывший генеральный директор UniCredit Жан-Пьер Мустье вложатся в создание компании Pegasus Europe.

Миллиардер Бернар Арно вложится в компанию без активов
Фото: mind.ua

Глава владеющего брендами Louis Vuitton и Dior концерна LVMH Бернар Арно и бывший генеральный директор UniCredit Жан-Пьер Мустье вложатся в создание компании Pegasus Europe. Об этом Мустье рассказал Financial Times, пишет Forbes.

Что известно

Речь идет о special purpose acquisition company (SPAC) — компании без активов, которая привлекает средства через IPO и использует их для слияния с непубличными компаниями, желающими выйти на биржу.

Pegasus займется инвестициями в европейские финансовые компании, отмечает FT.

В число ее потенциальных целей входят «традиционные и альтернативные платформы для управления активами, инновационные финтех-компании, страховые и связанные со страхованием сервисы, а также диверсифицированные компании, предоставляющие финансовые услуги», писал Bloomberg со ссылкой на сообщение инвестирующей в Pegasus компании Tikehau Capital.

Pegasus планирует привлечь как минимум сотни миллионов евро, а консультировать ее будет JPMorgan, рассказал FT осведомленный источник. Pegasus отказалась комментировать газете вопрос масштабов, сославшись на требования к компаниям, которые готовятся к листингу.

«Речь не просто о быстрой сделке. Мы с нашим опытом можем предложить долгосрочные инвестирование и партнерство», — заявил FT Мустье. Репутация тех, кто вкладывается в Pegasus, «убеждает инвесторов в наличии долгосрочной перспективы и глубокого понимания финансового сектора», сказал газете сооснователь Tikehau Антуан Фламарион.

Pegasus проведет листинг в Амстердаме, превращающемся в европейскую столицу SPAC, указывает газета. Она отмечает, что этот город стал основным бенефициаром переноса торгов номинированными в евро ценными бумагами из Лондона на фоне Brexit.

Предыстория

В 2020 году SPAC привлекли рекордный $101 млрд, отмечал Bloomberg. Создание таких компаний в основном происходило в США, и Pegasus стала одной из первых, представляющих волну европейских SPAC, пишет FT.

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