Японский индекс Nikkei впервые за 30 лет превысил 30 000 пунктов

Японские акции выросли в понедельник, закрывшись на более чем 30-летнем максимуме благодаря растущим надеждам на восстановление прибыли компаний и экономический рост. Об этом пишет РБК.

Торги на бирже

Индекс Nikkei вырос на 1,91%, до 30084,15 пункта, впервые с августа 1990 года превысив психологически важную планку в 30 пунктов. Подъем возглавили энергетический сегмент, секторы здравоохранения и промышленного производства.

Более широкий индекс Topix прибавил 1,04%, до 1953,94 пункта.

Что произошло на рынке

«Акции выросли так быстро, что можно сказать — „с превышением допустимой скорости“, — сказала Аяко Сера из Sumitomo Mitsui Trust Bank. — Рост прибыли уже был заложен в цены, по крайней мере на год вперед. Отсюда наблюдается нежелание гнаться за повышательным трендом, но акции не будут снижаться слишком сильно».

Поддержку фондовому рынку также оказали данные статистики, показавшие, что ВВП страны в четвертом квартале рос быстрее, чем ожидалось.

За период с октября по декабрь экономика Японии выросла на 12,7% в годовом исчислении, превысив медианный прогноз рынка о росте на 9,5%, показали правительственные данные в понедельник.

Индекс Nikkei

Индекс Nikkei, также известный как Nikkei 225, является наиболее узнаваемым индексом фондового рынка Японии. В него входят 225 крупнейших компаний Японии, которые котируются на Токийской фондовой бирже. Индекс Nikkei считается важной мерой японского фондового рынка и показателей экономики Японии.

Компании, включенные в индекс Nikkei, включают Sony Corporation, Canon Inc., Nissan Motor Corporation, Mazda Motor Corporation и Panasonic Corporation. Индекс включает в себя компании из 36 различных отраслей.

В отличие от других индексов, акции которых упорядочены по рыночной капитализации, составляющие акции в индексе Nikkei перечислены по цене акций. Цены на акции выражены в японских иенах, а их компоненты пересматриваются один раз в год в сентябре.

Nikkei по сравнению с TOPIX

Другим важным индексом, который отслеживает Токийскую фондовую биржу, является Индекс цен на акции Токио, также известный как TOPIX. Как упоминалось ранее, индекс Nikkei ранжирует акции по цене и отслеживает 225 ведущих компаний, котирующихся на Токийской фондовой бирже.

В отличие от этого, TOPIX ранжирует акции по скорректированной рыночной капитализации в свободном обращении. TOPIX также отслеживает все отечественные компании, перечисленные в Первом разделе Токийской фондовой биржи.