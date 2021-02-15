Маск призвал крупных держателей Dogecoin продать свои монеты

Илон Маск пообещал поддержать крупных держателей Dogecoin, если они решат продать большую часть своих монет. Об этом пишет РБК.

Фото: bits.media

Что известно

Глава Tesla и SpaceX написал в своем твиттер-аккаунте, что слишком высокая концентрация криптовалюты на небольшом количестве кошельков является единственной реальной проблемой проекта.

Миллиардер согласился с комментарием одного из пользователей, который назвал его сообщение ультиматумом «китам» (крупным держателям криптовалюты). В случае, если те продадут свои запасы, Dogecoin станет валютой интернета, утверждает комментатор. Иначе проект потеряет поддержку Маска.

Предыстория

Ранее стало известно, что свыше 28% монет Dogecoin находятся на одном адресе. Глава Binance Чанпэн Чжао писал, что на 20 адресах находится свыше 50% всей эмиссии криптовалюты.

За прошедшие сутки стоимость Dogecoin упала на 17%, до текущей отметки в $0,054. Снижение произошло на фоне общего отката крипторынка. Цена биткоина за последние 24 часа снизилась на 4%, Ethereum — на 5%. Общая капитализация крипторынка упала на 4%, до $1,4 трлн.