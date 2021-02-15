Маск призвал крупных держателей Dogecoin продать свои монеты

Илон Маск пообещал поддержать крупных держателей Dogecoin, если они решат продать большую часть своих монет. Об этом пишет РБК.

Маск призвал крупных держателей Dogecoin продать свои монеты
Фото: bits.media

Что известно

Глава Tesla и SpaceX написал в своем твиттер-аккаунте, что слишком высокая концентрация криптовалюты на небольшом количестве кошельков является единственной реальной проблемой проекта.

Миллиардер согласился с комментарием одного из пользователей, который назвал его сообщение ультиматумом «китам» (крупным держателям криптовалюты). В случае, если те продадут свои запасы, Dogecoin станет валютой интернета, утверждает комментатор. Иначе проект потеряет поддержку Маска.

Предыстория

Ранее стало известно, что свыше 28% монет Dogecoin находятся на одном адресе. Глава Binance Чанпэн Чжао писал, что на 20 адресах находится свыше 50% всей эмиссии криптовалюты.

За прошедшие сутки стоимость Dogecoin упала на 17%, до текущей отметки в $0,054. Снижение произошло на фоне общего отката крипторынка. Цена биткоина за последние 24 часа снизилась на 4%, Ethereum — на 5%. Общая капитализация крипторынка упала на 4%, до $1,4 трлн.

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