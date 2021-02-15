В 2020 году процентные доходы банков упали на 3,7%, процентные расходы — на 15%

Такие показатели работы банковской системы в прошлом году озвучил финансовый аналитик инвестиционно-консалтинговой группы ICU Михаил Демкив в своем аккаунте на фейсбуке. При этом он отметил, что «каждый кризис — это испытание для банковской системы».

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Операционные доходы

Прибыль банковской системы в 2020 году уменьшилась на 29% по сравнению с доковидным годом и составила 41,3 млрд грн.

Процентные доходы банков снизились на 3,7% за год, в то время как процентные расходы уменьшились сразу на 15%.

Ставки по депозитам снизились очень заметно. «Еще в декабре 2019 года UIRD (украинский индекс ставок по депозитам физических лиц) на 12 месяцев в гривне превышал 15%, а закончили мы год ниже 9%», — отмечает Демкив.

Кроме того, население хранит все больше средств на текущих счетах по сравнению со срочными депозитами. Хотя некоторые банки и начисляют на такие средства проценты, отмечает аналитик, они обычно ниже, чем в срочных депозитах.

Чистые комиссионные доходы тоже выросли на фоне увеличения объемов безналичных расчетов. Однако комиссионные расходы банков росли бОльшими темпами, чем комиссионные доходы.

Операционные расходы

Как отмечает эксперт, банкам пришлось понести немалые затраты на приспособление к условиям, которые выдвинула жизнь. Расходы на содержание основных средств выросли на 19%.

«А вот по фонду заработной платы ситуация неравномерная. В среднем расходы на з/п выросли на 9%, однако в разрезе банков ситуация очень отличается. Большинство банков, занимающихся потребительским кредитованием, увеличили фонд оплаты труда (Универсалбанк — наполовину), а, например, Укрэксим — сократил на 3%», — подчеркивает Демкив.

Отчисления в резервы ожидаемо выросли, как только заемщики (и бизнес, и население) начали испытывать трудности с возможностью обслуживать кредиты. Рост этих расходов на 179% может быть не пределом. «Есть ощущение, что банки не до конца отразили еще реальные расходы и мы можем увидеть еще более существенное дорезервирование», — добавляет аналитик.

Капитал

Соотношение доходов банков (41,3 млрд грн) к капиталу банковской системы (210 млрд грн) составляет около 20%. В прошлом году было более 30% - довольно неплохой показатель после слабых показателей прошлого десятилетия, отмечает Демкив.

«Что настораживает, так это небольшой прирост этого самого капитала за год (+ 5%). Наименьший прирост как раз у государственных банков (+ 3,3%), где акционер отнимает практически всю заработанную прибыль в виде дивидендов», — отмечает специалист ICU. Кстати, рост показателя произошел не в последнюю очередь за счет докапитализации того же Укрэксима.

Среди иностранных банков были как те, кто выплатил дивиденды, так и те, кто оставил их здесь.