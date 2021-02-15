«Индикатор Баффета» достиг пиковых значений. Что это значит

Любимый индикатор американского инвестора Уоррена Баффета достиг пиковых значений, превысив уровни времен «краха доткомов», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на блог Current Market Evaluation. Индикатор выражается в процентах, сейчас его значение равно 224%.

«Индикатор Баффета» достиг пиковых значений. Что это значит
Фото: routestofinance.com

Что означает показатель

Как пишет РБК, этот показатель рассчитывается как соотношение суммарной стоимости рынка США к ВВП, выраженному в долларах.

Если он приближается к 200%, как это было в 1999 и частично в 2000 годах, то «вы играете с огнем», объяснял ранее сам инвестор в статье для журнала Fortune. Приемлемым уровнем Баффет считает 70%.

Авторы Current Market Evaluation подчеркивают, что сейчас индикатор на 84% выше, чем в среднем за всю историю наблюдений, что, по их мнению, говорит о сильной переоценке фондового рынка.

«Справедливо задаться вопросом, не является ли это еще одной из многих ложных тревог, прозвучавших за последнее десятилетие», — пишет Bloomberg, приводя такие аргументы, как низкие ставки Федрезерва, политику выкупа активов с рынка, высокий уровень сбережений и помощь экономике на фоне пандемии. Эти факторы ведут к стремительному росту ВВП и прибыли корпораций.

«Даже если политика ФРС будет постоянной, что вряд ли, это все равно не оправдывает стоимость акций в два раза выше среднего значения за 25 лет», — говорит главный стратег компании JonesTrading Майкл О'Рурк. Текущую ситуацию на рынке он считает «удивительной манией».

Вместе с аномальным значением «индикатора Баффета» были зафиксированы рекорды и в других показателях, которые используются для оценки активов. В частности, это наиболее известные финансовые мультипликаторы — P/E и P/S.

Bloomberg напоминает, что глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, вновь подчеркнул, что стимулирующая политика американского регулятора не будет отменена в ближайшее время.

Когда доходности 10-летних казначейских облигаций США достигли 1,2%, самого высокого уровня с начала пандемии, доходность индекса S&P 500 составляет 3,1%.

«Процентные ставки по-прежнему вряд ли приблизятся к уровню, который подорвет „бычий“ рынок акций», — подводит итог агентство.

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